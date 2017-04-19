 Defansif 10 numara – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Defansif 10 numara

    Defansif 10 numara

    F.Bahçe’nin gündemindeki Toulouse’lu için gelen rapor yüzleri güldürdü. Arjantinli orta saha Kanarya için biçilmiş kaftan

    Fransız RMC radyosu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Toulouse'ta forma giyen Oscar Trejo için takipte olduğunu hatta sarı-lacivertli yöneticilerin 29 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırıp gelecek planları hakkında bilgi aldığını paylaşmıştı. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Oscar Trejo için scout ekibinden gelen raporlar da yüzleri güldürdü.

    TEK EKSİĞİ SON VURUŞLARI
    Oyuncu izleme komitesi, Arjantinli için hazırladığı bilgilendirmede Trejo'nun ofansif orta saha olarak görev yapmasına rağmen defansif yönüyle de öne çıktığını bildirip savunma çabasının önemli olduğunu yazdı. Futbolcunun oyunu yönlendirme ve atak başlatmadaki uzmanlığının altı çizilirken, tek sıkıntısının son vuruşlarda yetersizliği olduğu rapor edildi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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