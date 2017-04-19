Çatı da değişiyor
Ülker Stadı'nın zeminini yeni sezonda hibrit çime dönüştürme kararı alan F.Bahçe yönetimi, statta başka değişiklikler de planlıyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın, stadyumun çatısının ve koltuklarının da yenilenmesi talimatını verdiği öğrenildi. Taraftar sayısını artırmak için de yeni sezon öncesi kampanyalar düzenleneceği bildirildi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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