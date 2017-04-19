Çatı da değişiyor

Ülker Stadı'nın zeminini yeni sezonda hibrit çime dönüştürme kararı alan F.Bahçe yönetimi, statta başka değişiklikler de planlıyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın, stadyumun çatısının ve koltuklarının da yenilenmesi talimatını verdiği öğrenildi. Taraftar sayısını artırmak için de yeni sezon öncesi kampanyalar düzenleneceği bildirildi.