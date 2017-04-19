 Çatı da değişiyor – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Çatı da değişiyor

    Çatı da değişiyor
    Ülker Stadı'nın zeminini yeni sezonda hibrit çime dönüştürme kararı alan F.Bahçe yönetimi, statta başka değişiklikler de planlıyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın, stadyumun çatısının ve koltuklarının da yenilenmesi talimatını verdiği öğrenildi. Taraftar sayısını artırmak için de yeni sezon öncesi kampanyalar düzenleneceği bildirildi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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