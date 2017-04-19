Ali Şen'den derbi yorumu
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, Spor Toto Süper Lig'de 23 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, sarı-lacivertlilerin sahadan galibiyetle ayrılacağına inandığını söyledi.
Sarı-lacivertlilerde, son haftalarda alınan sonuçlarla morallerin yüksek olduğunu dile getiren Şen, "Fenerbahçe, derbide daha avantajlı durumda. Fenerbahçe, Galatasaray'dan psikolojik açıdan daha üstün konumda bulunuyor. Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli taraftarların uzun bir aranın ardından Türk Telekom Arena'ya geleceğini de hatırlatan Ali Şen, "Yıllardır söylüyorum, taraftarın olmadığı maçların tadı tuzu yok. Taraftarların da orada olması futbolu güzelleştirecek bir şey. Eski yıllarda olduğu gibi dostane bir şekilde maçı izlemelerini rica ediyorum." diye konuştu.
- Kemal Aslan: "Kazanan sezona moralli devam edecek"
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kemal Aslan ise derbinin kaderini Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un sahaya süreceği kadronun belirleyeceğini dile getirdi.
İki takımın da sıkıntılı bir durumda bulunduğunu savunan Aslan, "İkinciliğe sezonu kurtarmak olarak bakıyorlar. Derbide galip gelen, moral motivasyonunu artıracak. Kazanan sezona moralli devam edecek. Maçın seyrini Tudor'un çıkaracağı kadro belirleyecek." dedi.
Derbinin gergin geçeceğini iddia eden Kemal Aslan, "Fenerbahçe'nin oyun şablonu oturdu. Galatasaray'ın ne oynayacağı önemli bir etken olacak. Gergin bir derbi olacağını düşünüyorum. İki taraf da mutlaka kazanıp, taraftarlarına moral vermek isteyecek." şeklinde konuştu.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:53
- Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 5
Yorum
ts ADAM SÖZÜNDE DURUYOR FENERE GİDİYOR. NİYE TUTUSUYOSUNKİ USTA
- Rüya kadro!
Toplam 12
Yorum
hadihaydi baska isiniz yokmu diger takim taraftarlari? gidin takiminiza yorum yapin yazi yazin. sizi neden geriyorki ts haberleri
- Kemik kıran idman
Toplam 1
Yorum
komedya Milletin maçlardaki performansı haber oluyor bunlarda antremanda çok iyi oynamışlar bu haber oluyor. Hey Allahım :))))))
Ali Şen'den derbi yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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