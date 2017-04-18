 Yine yeneceğiz – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Yine yeneceğiz

    Yine yeneceğiz
    Sarı-lacivertli ekibe geçen sezon transfer edilip henüz beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan, G.Saray maçında oynamak ve kendini göstermek istiyor. 22 yaşındaki futbolcu, "Biz derbileri iyi oynayan bir takımız. Bence yine galip geleceğiz. O gün sahada olmak için can atıyorum" dedi.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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