Yine yeneceğiz

Sarı-lacivertli ekibe geçen sezon transfer edilip henüz beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan, G.Saray maçında oynamak ve kendini göstermek istiyor. 22 yaşındaki futbolcu, "Biz derbileri iyi oynayan bir takımız. Bence yine galip geleceğiz. O gün sahada olmak için can atıyorum" dedi.