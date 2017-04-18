Yenilgiye ‘maç başı’ yok
Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezonun planlamasında işler sıkı tutuluyor...
Her adım UEFA'nın finansal fair-play kurallarına göre organize ediliyor. Maç başı prim sistemi de bu doğrultuda yeniden revize edilecek. Yönetim, bundan sonra galibiyete tam prim, beraberliğe ise 3'te 1 oranında prim vermeyi planlıyor. Yenilgi halinde ise futbolcular maç başı ücretlerini alamayacak.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Yenilgiye ‘maç başı’ yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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