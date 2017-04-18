Yenilgiye ‘maç başı’ yok

Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezonun planlamasında işler sıkı tutuluyor...

Her adım UEFA'nın finansal fair-play kurallarına göre organize ediliyor. Maç başı prim sistemi de bu doğrultuda yeniden revize edilecek. Yönetim, bundan sonra galibiyete tam prim, beraberliğe ise 3'te 1 oranında prim vermeyi planlıyor. Yenilgi halinde ise futbolcular maç başı ücretlerini alamayacak.