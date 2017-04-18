 Yenilgiye ‘maç başı’ yok – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Yenilgiye ‘maç başı’ yok

    Yenilgiye ‘maç başı’ yok

    Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezonun planlamasında işler sıkı tutuluyor...

    Her adım UEFA'nın finansal fair-play kurallarına göre organize ediliyor. Maç başı prim sistemi de bu doğrultuda yeniden revize edilecek. Yönetim, bundan sonra galibiyete tam prim, beraberliğe ise 3'te 1 oranında prim vermeyi planlıyor. Yenilgi halinde ise futbolcular maç başı ücretlerini alamayacak.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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