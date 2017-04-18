Sanal ortamda F.Bahçe kazandı
Referandum arasında iki günlüğüne ülkesine giden Dick Advocaat, sağlık testlerinden arta kalan zamanda G.Saray'ı çalıştı.
Sarı-kırmızılıların Igor Tudor döneminde oynadığı tüm maçların analiz raporlarını inceleyen Advocaat, İngiltere'den getirilen simülasyon programı ile derbiyi defalarca sanal ortamda oynadı.
Advocaat, özel olarak teknik adamlar için üretilen simülasyon programında çıkan sonuçlardan ise keyiflendi. Derbide galibiyet oranı, yüzde 55 oranında Fenerbahçe lehine çıktı
Advocaat, özel olarak teknik adamlar için üretilen simülasyon programında çıkan sonuçlardan ise keyiflendi. Derbide galibiyet oranı, yüzde 55 oranında Fenerbahçe lehine çıktı
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Sanal ortamda F.Bahçe kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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