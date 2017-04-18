 Sanal ortamda F.Bahçe kazandı – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Sanal ortamda F.Bahçe kazandı

    Sanal ortamda F.Bahçe kazandı

    Referandum arasında iki günlüğüne ülkesine giden Dick , sağlık testlerinden arta kalan zamanda G.Saray'ı çalıştı.

    Sarı-kırmızılıların Igor Tudor döneminde oynadığı tüm maçların analiz raporlarını inceleyen , İngiltere'den getirilen simülasyon programı ile derbiyi defalarca sanal ortamda oynadı.

    Advocaat, özel olarak teknik adamlar için üretilen simülasyon programında çıkan sonuçlardan ise keyiflendi. Derbide galibiyet oranı, yüzde 55 oranında Fenerbahçe lehine çıktı
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:52
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