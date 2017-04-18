O kupa mutlaka Fener’e gelecek
Uslu: Bir gün Avrupa Şampiyonu olacağız.
F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, üçüncü Euroleague finalinden de eli boş dönen kadın basketbol takımı hakkında açıklamalarda bulunurken, "Bir gün mutlaka Avrupa Şampiyonu olacağız" dedi. Uslu, "Biz, Final Four'da oynadığımız iki takımın yüzde 70'inden daha az maliyete kurulmuş bir ekibiz ama ruhumuzla, kalbimizle Ekaterinburg maçını aldık. 6. kez Final Four'dayız ama olmadı. Başkan başta olmak üzere tüm yönetim kurulu ve bize inanan sponsorlar merak etmesinler, bir gün Avrupa şampiyonu olacağız" diye konuştu.
DESTEK İSTİYORUZ
Amatör branşlarda Aziz Yıldırım'ın başkanlığında çok önemli işler yaptıklarını belirten Mahmut Uslu, "İnşallah devletimiz, Spor Bakanlığı bu amatör branşlara daha çok destek verir. Ruslar kadar versek zaten 2-3 kere şampiyon olmuştuk" şeklinde konuştu.
DESTEK İSTİYORUZ
Amatör branşlarda Aziz Yıldırım'ın başkanlığında çok önemli işler yaptıklarını belirten Mahmut Uslu, "İnşallah devletimiz, Spor Bakanlığı bu amatör branşlara daha çok destek verir. Ruslar kadar versek zaten 2-3 kere şampiyon olmuştuk" şeklinde konuştu.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
O kupa mutlaka Fener’e gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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