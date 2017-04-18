O kupa mutlaka Fener’e gelecek

Uslu: Bir gün Avrupa Şampiyonu olacağız.

F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, üçüncü Euroleague finalinden de eli boş dönen kadın basketbol takımı hakkında açıklamalarda bulunurken, "Bir gün mutlaka Avrupa Şampiyonu olacağız" dedi. Uslu, "Biz, Final Four'da oynadığımız iki takımın yüzde 70'inden daha az maliyete kurulmuş bir ekibiz ama ruhumuzla, kalbimizle Ekaterinburg maçını aldık. 6. kez Final Four'dayız ama olmadı. Başkan başta olmak üzere tüm yönetim kurulu ve bize inanan sponsorlar merak etmesinler, bir gün Avrupa şampiyonu olacağız" diye konuştu.



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Amatör branşlarda Aziz Yıldırım'ın başkanlığında çok önemli işler yaptıklarını belirten Mahmut Uslu, "İnşallah devletimiz, Spor Bakanlığı bu amatör branşlara daha çok destek verir. Ruslar kadar versek zaten 2-3 kere şampiyon olmuştuk" şeklinde konuştu.