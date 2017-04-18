 İzin bitti, mesai yeniden başladı – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    İzin bitti, mesai yeniden başladı

    İzin bitti, mesai yeniden başladı
    Kanarya, derbinin hazırlıklarına iki günlük iznin ardından dün yeniden başladı. Dick Advocaat, takımına gruplar halinde taktik çift kale maçlar oynattı.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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