Fenerbahçe'de Galatasaray hazırlıkları
Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün saat 11.00'da Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yapılan çift kale maç ile noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yapılan çift kale maç ile noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 15:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama
Toplam 14
Yorum
uA Abdürrahim sakın görevde olma aman sakın.. sen de dursungillerden çıktın böyle değildin eskiden
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 3
Yorum
Darkeagle Hazımsız kardeşim... Hahaha sizin gibi çürütmeyeceğiz .
- Marcelo yerine Necip
Toplam 26
Yorum
karakartal İlk 11'i yazıyorum. Fabri-G:gönül-mitroviç-Necip-Tosiç-Quaresma Atiba-Talisca-Oğuzhan-Babel-Cenk (Adriano oynayamazsa) Eğer Adriano oynayaca
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