 Campos’a teklif gitti – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Campos’a teklif gitti

    Campos’a teklif gitti
    Dünya klasında bir scout ekibi kurmak için kolları sıvayan yönetimin bir süredir Luis Campos'la temasta olduğu bildirildi. Daha önce Real Madrid'de görev yapan, şu an ise Monaco'da çalışan Campos'a transferde tam yetki önerileceği kaydedildi.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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