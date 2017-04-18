''Buz adam olun!''
G.Saray’a karşı agresif oynayacaklarını ancak kontrolü elden bırakmayacaklarını öğrencilerine aktaran sarı-lacivertli çalıştırıcı, “Sakin kalıp, Galatasaray’ın aşırı kazanma isteğini lehimize çevirmeliyiz” dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 23 Nisan'da TT Arena'da kritik bir derbi mücadelesi verecekleri G.Saray'ı Başakşehir karşısında çıplak gözle izlemiş, bol bol da not almıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların Igor Tudor döneminde oynadığı maçların analiz raporlarını ise yardımcılarına hazırlatıp, derbinin şablonunu çizdi.
TOP BİZDE KALSIN
Kendi gözlemleri ve analiz raporları doğrultusunda Cimbom'un yumuşak karnının savunma hattı olduğunu belirleyen Advocaat, rakibi buradan vurmak için planlar kurdu. Ancak Advocaat, bunun için soğukkanlı kalmak zorunda olduklarını, rakibin açıklarını kollayacaklarını öğrencilerine aktardı. Dünkü idmanda planı hakkında futbolcularına bilgiler veren Hollandalı çalıştırıcı, "Galatasaray, aşırı kazanma isteğiyle karşımıza çıkacak. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Defansları çok hata yapıyor, buradan yükleneceğiz ama sakin kalmak ve soğukkanlı olmak zorundayız. Buz adam olacağız! Kontrolü elden bırakmadan topun mümkün olduğu kadar bizde kalmasını sağlayıp, rakibin boşluklarına sızmalıyız" dedi.
EN AZ HATA İLE
Kendi defans hatalarına da dikkat çeken ve bu hataları en aza indirgemek zorunda olduklarını futbolcularına hatırlatan Advocaat, hava toplarında ise çok dikkatli olmaları gerektiğine hükmetti. Advocaat'ın Selçuk İnan ve kesinlikle ilk 11'de oynayacağını düşündüğü Sneijder'in etki alanına daraltmak için ise hafta boyunca çalışmalar yaptıracağı öğrenildi.
TOP BİZDE KALSIN
Kendi gözlemleri ve analiz raporları doğrultusunda Cimbom'un yumuşak karnının savunma hattı olduğunu belirleyen Advocaat, rakibi buradan vurmak için planlar kurdu. Ancak Advocaat, bunun için soğukkanlı kalmak zorunda olduklarını, rakibin açıklarını kollayacaklarını öğrencilerine aktardı. Dünkü idmanda planı hakkında futbolcularına bilgiler veren Hollandalı çalıştırıcı, "Galatasaray, aşırı kazanma isteğiyle karşımıza çıkacak. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Defansları çok hata yapıyor, buradan yükleneceğiz ama sakin kalmak ve soğukkanlı olmak zorundayız. Buz adam olacağız! Kontrolü elden bırakmadan topun mümkün olduğu kadar bizde kalmasını sağlayıp, rakibin boşluklarına sızmalıyız" dedi.
EN AZ HATA İLE
Kendi defans hatalarına da dikkat çeken ve bu hataları en aza indirgemek zorunda olduklarını futbolcularına hatırlatan Advocaat, hava toplarında ise çok dikkatli olmaları gerektiğine hükmetti. Advocaat'ın Selçuk İnan ve kesinlikle ilk 11'de oynayacağını düşündüğü Sneijder'in etki alanına daraltmak için ise hafta boyunca çalışmalar yaptıracağı öğrenildi.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
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Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
''Buz adam olun!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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