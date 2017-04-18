Acar anılıyor
Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından ve kulüp eski genel müdürü Serkan Acar için ölümünün dördüncü yılında bugün bir anma töreni yapılacak. Merhumun Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan kabri başında gerçekleştirilecek olan anma töreni saat 12.15'te başlayacak.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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