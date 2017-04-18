 Acar anılıyor – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Acar anılıyor

    Acar anılıyor
    'nin eski milli futbolcularından ve kulüp eski genel müdürü için ölümünün dördüncü yılında bugün bir anma töreni yapılacak. Merhumun Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan kabri başında gerçekleştirilecek olan anma töreni saat 12.15'te başlayacak.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:14
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