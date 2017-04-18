 40 otobüsle topluca hareket – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    40 otobüsle topluca hareket

    40 otobüsle topluca hareket
    G.Saray yönetimi F.Bahçe'nin ekstra 2 bin bilet talebine olumsuz yanıt verdi. TT Arena'da 2 bin 300 civarında F.Bahçeli olmasına karar verildi. 23 Nisan'daki derbi için F.Bahçeli taraftarların TT Arena'ya gidiş yolları da belli olmaya başladı. Buna göre sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce Ülker Stadı'nda bir araya gelecek. Daha sonra 40 civarında otobüsle TT Arena'ya hareket edilecek.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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