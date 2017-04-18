40 otobüsle topluca hareket
G.Saray yönetimi F.Bahçe'nin ekstra 2 bin bilet talebine olumsuz yanıt verdi. TT Arena'da 2 bin 300 civarında F.Bahçeli olmasına karar verildi. 23 Nisan'daki derbi için F.Bahçeli taraftarların TT Arena'ya gidiş yolları da belli olmaya başladı. Buna göre sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce Ülker Stadı'nda bir araya gelecek. Daha sonra 40 civarında otobüsle TT Arena'ya hareket edilecek.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
40 otobüsle topluca hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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