40 otobüsle topluca hareket

G.Saray yönetimi F.Bahçe'nin ekstra 2 bin bilet talebine olumsuz yanıt verdi. TT Arena'da 2 bin 300 civarında F.Bahçeli olmasına karar verildi. 23 Nisan'daki derbi için F.Bahçeli taraftarların TT Arena'ya gidiş yolları da belli olmaya başladı. Buna göre sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce Ülker Stadı'nda bir araya gelecek. Daha sonra 40 civarında otobüsle TT Arena'ya hareket edilecek.