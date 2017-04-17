 RvP umutlu bir bekleyiş içinde – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    RvP umutlu bir bekleyiş içinde

    RvP umutlu bir bekleyiş içinde
    'in kovulmasının ardından yeniden 'na seçilme şansı yakalayan , umutlu bir bekleyiş içinde. 33 yaşındaki yıldız, "Hiç hak etmediğim halde milli takımdan uzun süre ayrı bırakıldım. O yıllara yanıyorum. Milli takıma hizmet etmek için kendimi kuvvetli ve dinç hissediyorum ve görev bekliyorum" açıklamasını yaptı. Portakallar'ın yeni hocası henüz belirlenmedi.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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