RvP umutlu bir bekleyiş içinde
Danny Blind'in kovulmasının ardından yeniden Hollanda Milli Takımı'na seçilme şansı yakalayan Robin van Persie, umutlu bir bekleyiş içinde. 33 yaşındaki yıldız, "Hiç hak etmediğim halde milli takımdan uzun süre ayrı bırakıldım. O yıllara yanıyorum. Milli takıma hizmet etmek için kendimi kuvvetli ve dinç hissediyorum ve görev bekliyorum" açıklamasını yaptı. Portakallar'ın yeni hocası henüz belirlenmedi.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
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