Oscar Trejo iddiası

Mehmet Ekici'ye imza attıran'ninile tek ön libero oynayıp,stopere çekeceği iddialarının dolaştığı ortamdaFransa'dan sürpriz bir iddia geldi.radyosu, sarı-lacivertliekibin'un on numarasınunmenajerini İstanbul'a çağırarak Arjantinli oyuncunun gelecekplanları hakkında bilgi edindiğini iddia etti.Sezon sonunda sözleşmesi bittiği için bonservis ücreti ödenmeyecek olan 29 yaşındaki oyuncuyla Fransa Ligi ekiplerinden'da ilgilendiğini duyuran radyonun haberinde, "Guingamp, Trejo için bir bütçe ayırdı. Ancak Türklerin teklif edebileceğinin yanındaifadeleri yer buldu.