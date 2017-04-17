 Oscar Trejo iddiası – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    iddiası

    Oscar Trejo iddiası

    RMC radyosu, sarı-lacivertli ekibin Toulouse’da forma giyen ’nun menajerini İstanbul’a çağırdığını, Arjantinli oyuncunun gelecek planları hakkında bilgi alışverişi yapıldığını duyurdu.

    Mehmet Ekici'ye imza attıran F.Bahçe'nin Josef de Souza ile tek ön libero oynayıp, Mehmet Topal'ı stopere çekeceği iddialarının dolaştığı ortamda Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. RMC radyosu, sarı-lacivertli ekibin Toulouse'un on numarası Oscar Trejo'nun menajerini İstanbul'a çağırarak Arjantinli oyuncunun gelecek planları hakkında bilgi edindiğini iddia etti.

    GUİNGAMP'IN DA LİSTESİNDE AMA...
    Sezon sonunda sözleşmesi bittiği için bonservis ücreti ödenmeyecek olan 29 yaşındaki oyuncuyla Fransa Ligi ekiplerinden Guingamp'da ilgilendiğini duyuran radyonun haberinde, "Guingamp, Trejo için bir bütçe ayırdı. Ancak Türklerin teklif edebileceğinin yanında Guingamp'ın teklifinin sözü bile olamaz" ifadeleri yer buldu.


    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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