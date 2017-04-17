 Onyekuru’yu Celtic kapıyor – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Onyekuru’yu kapıyor

    Onyekuru’yu Celtic kapıyor

    Sarı-lacivertlilerin de gündemindeki Nijeryalı 'nun 'e transfer olacağı iddia edildi.

    Belçika'nın Eupen takımında forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İskoç basınına yaptığı açıklamada, "Kararımı playoff maçlarının ardından vereceğim. Ayrılma kararı aldım ve Eupen ile bu konuda da anlaştık. Şu anda da bir kulüple görüşüyorum" ifadelerini kullandı. Onyekuru, Eupen formasıyla çıktığı 34 maçta 18 gol atmayı başardı.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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