Onyekuru’yu Celtic kapıyor

Sarı-lacivertlilerin de gündemindeki Nijeryalı Henry Onyekuru'nun Celtic'e transfer olacağı iddia edildi.

Belçika'nın Eupen takımında forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İskoç basınına yaptığı açıklamada, "Kararımı playoff maçlarının ardından vereceğim. Ayrılma kararı aldım ve Eupen ile bu konuda da anlaştık. Şu anda da bir kulüple görüşüyorum" ifadelerini kullandı. Onyekuru, Eupen formasıyla çıktığı 34 maçta 18 gol atmayı başardı.