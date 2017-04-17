Jean-Paul Boetius ve Jahanbakhsh’a takip
F.Bahçe'nin bazı temsilcilerinin geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Celta Vigo-Genk maçı ve Hollanda Ligi'nde Heracles-AZ Alkmaar maçlarını izlediği ortaya çıktı. Söz konusu yetkililerin, Genk'te kiralık oynayan ancak Basel'in oyuncusu olan Jean-Paul Boetius ile AZ Alkmaar'ın İranlı yıldızı Alireza Jahanbakhsh'u takibe aldıkları öğrenildi. İki oyuncu da sağ açık mevkiinde oynuyor.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:55
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