''İyi futbol puan etmiyor''
Fenerbahçe'nin orta sahadaki değişmez ismi Josef de Souza, belki taraftarın istediği oyunu oynamayı başaramadıklarını ama kazanmayı bildiklerini söyledi. Ligde son 5 maçın 4'ünde galibiyete uzandıklarını hatırlatan Brezilyalı futbolcu, "Kazanma alışkanlığı edindik. Bunu Galatasaray'a karşı da sürdürmek istiyoruz. Kolay olmayacağını biliyoruz ama deneyeceğiz" şeklinde konuştu.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
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