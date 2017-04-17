 ''İyi futbol puan etmiyor'' – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    ''İyi futbol puan etmiyor''

    ''İyi futbol puan etmiyor''
    'nin orta sahadaki değişmez ismi Josef de Souza, belki taraftarın istediği oyunu oynamayı başaramadıklarını ama kazanmayı bildiklerini söyledi. Ligde son 5 maçın 4'ünde galibiyete uzandıklarını hatırlatan Brezilyalı futbolcu, "Kazanma alışkanlığı edindik. Bunu Galatasaray'a karşı da sürdürmek istiyoruz. Kolay olmayacağını biliyoruz ama deneyeceğiz" şeklinde konuştu.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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