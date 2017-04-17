 Hollandalılardan kaçmış – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Hollandalılardan kaçmış

    Hollandalılardan kaçmış

    Takımına cumartesi ve pazar günleri iki gün izin veren , bunu fırsat bilip soluğu ülkesinde aldı.

    Hollandalı teknik adamın önceki gün Den Haag şehrinde oynanan ADO Den Haag-PSV maçını izlemeye gideceği iddia edilmişti. Hollandalı gazeteciler tribünde sarı-lacivertli hocayı aradılar, göremeyince telefondan ulaşmaya çalıştılar ancak cevap alamadılar. Advocaat'ın şu dönem polemiklerden uzak durmak için gazetecilerden kaçtığı öğrenildi.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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