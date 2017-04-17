Hollandalılardan kaçmış
Takımına cumartesi ve pazar günleri iki gün izin veren Dick Advocaat, bunu fırsat bilip soluğu ülkesinde aldı.
Hollandalı teknik adamın önceki gün Den Haag şehrinde oynanan ADO Den Haag-PSV maçını izlemeye gideceği iddia edilmişti. Hollandalı gazeteciler tribünde sarı-lacivertli hocayı aradılar, göremeyince telefondan ulaşmaya çalıştılar ancak cevap alamadılar. Advocaat'ın şu dönem polemiklerden uzak durmak için gazetecilerden kaçtığı öğrenildi.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
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