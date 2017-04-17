''Her şeye rağmen güzel''
Karavayev, devre arasında büyük umutlarla geldiği F.Bahçe'de az forma şansı bulması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Kendisini ispatlayacak fırsatı bulamamaktan yakınan Ukraynalı futbolcu, "Her şeye rağmen İstanbul'da harika günler geçiriyorum" dedi.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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