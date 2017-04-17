 Gabigol için ipucu yok – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Gabigol için ipucu yok

    Gabigol için ipucu yok
    'nin yeniden gündemini aldığı 'Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa hakkında menajeri Wagner Ribeiro'dan yeni bir açıklama geldi. Oyuncusunun sezon sonunda büyük ihtimalle İnter'den ayrılacağını duyuran Ribeiro, "Şu anda takım ismi veremem" dedi.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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