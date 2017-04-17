En büyük sigorta savunma
Fenerbahçe'nin bu seneki derbilerde olduğu gibi 23 Nisan'da oynanacak Galatasaray derbisinde de en büyük güvencesi savunması olacak.
Büyük maçlarda kalesini iyi koruyan sarı-lacivertlier derbilerde rakiplerine sadece 3 pozisyon verdi.
11. haftada Kadıköy'de Galatasaray ile oynanan maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe rakibine sadece 1 gol pozisyonu vermişti. 13. haftada yine Kadıköy'de 0-0 biten Beşiktaş derbisinde gol atmayı başaramasa da rakibine pozisyon vermeyen sarı-lacivertli ekip, 16. haftada deplasmanda oynayıp 3-0 kazandığı Trabzonspor maçında ise rakibe sadece iki tehlike yaratma şansı tanımıştı.
SAVUNMA POZİSYON VERMİYOR
Kupada Beşiktaş'ı elemeyi başaran Fenerbahçe, Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek ezeli rakibine yeni stadında ilk yenilgisini tattırmıştı.
Teknik Direktör Advocaat, Galatasaray derbisinde yine takımının defansif gücüne güveniyor. Bu sezon derbi maçlarda hiç gol yenmemiş olması Hollandalı teknik adamın en büyük kozu.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:05
- Kraliçeler Avrupa 2.cisi!
Toplam 14
Yorum
Koyulacivert Levander ve Parker beklentiyi karşılaşmadı.Birsen ise zorlanıyor.
- Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır
Toplam 1
Yorum
bjkkkk allah izin verirde 3.yıldızlı formaları pisiklet yaka beklıyoruz V yaka değil!!!
- Cenk Ergün'den Bruma açıklaması
Toplam 8
Yorum
AhmetGS TUDOR allahını seversen 4-4-2 oynat. kanatlar bruma rodrigues olsun!!!!!!! Eren tek forvet yapamıyor.
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