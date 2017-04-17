''Derbiyi kazanırız''
Alper Potuk, 23 Nisan'da TT Arena'da oynanacak Galatasaray derbisi için iddialı bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli futbolcu, "Derbinin iki takım için de ayrı ayrı önemi var. Çok önemli ve çekişmeli bir mücadele olacak. Ama hiçbir çekincemiz yok; çünkü biz büyük maçların takımıyız. İddialayız. O gün sahaya galibiyet için çıkacağız ve bunu da başaracağız" dedi.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
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