 ''Derbiyi kazanırız'' – Fotomaç – 17 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Derbiyi kazanırız''

    ''Derbiyi kazanırız''
    , 23 Nisan'da TT Arena'da oynanacak Galatasaray derbisi için iddialı bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli futbolcu, "Derbinin iki takım için de ayrı ayrı önemi var. Çok önemli ve çekişmeli bir mücadele olacak. Ama hiçbir çekincemiz yok; çünkü biz büyük maçların takımıyız. İddialayız. O gün sahaya galibiyet için çıkacağız ve bunu da başaracağız" dedi.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Derbiyi kazanırız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.