Derbilerde kapalı!
Fenerbahçe’nin G.Saray derbisinde en büyük güvencesi “büyük maçlarda kalesini iyi koruması” olacak. Kanarya, 3 derbide sadece 3 pozisyon verdi.
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 23 Nisan'da oynanacak Galatasaray derbisinde her şeyden önce takımının defansif gücüne güveniyor. Bu sezon derbi maçlarda hiç gol yenmemiş olması Hollandalı teknik adamı rahatlatıyor. Kanarya, 11. haftada Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup ederken 1 gol pozisyonu vermişti. 13. haftada yine Kadıköy'de 0-0 biten Beşiktaş derbisinde güçlü rakibine sıfır pozisyon veren sarı-lacivertli ekip, 16. haftada deplasmanda oynayıp 3-0 kazandığı Trabzonspor maçında ise rakibe sadece iki tehlike yaratma şansı verdi.
DEV MAÇLARIN TAKIMI
3 derbide toplam 3 pozisyon verip hiç yenilmeyen F.Bahçe, Vodafone Arena'da ise Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmiş, ezeli rakibine yeni stadında ilk yenilgisini tattırmıştı.
KRİTİK DEĞERLERDE ÖNDE
Derbi öncesi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakamsal karşılaştırılmasında kritik değerlerde sarı-lacivertliler lehine bir durum var. Fenerbahçe daha az (26- 32) gol yedi, daha az (89-120) pozisyon verdi, daha çok (526-470) top çaldı, buna karşılık daha az (471-519) top çaldırdı.
DEV MAÇLARIN TAKIMI
3 derbide toplam 3 pozisyon verip hiç yenilmeyen F.Bahçe, Vodafone Arena'da ise Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmiş, ezeli rakibine yeni stadında ilk yenilgisini tattırmıştı.
KRİTİK DEĞERLERDE ÖNDE
Derbi öncesi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakamsal karşılaştırılmasında kritik değerlerde sarı-lacivertliler lehine bir durum var. Fenerbahçe daha az (26- 32) gol yedi, daha az (89-120) pozisyon verdi, daha çok (526-470) top çaldı, buna karşılık daha az (471-519) top çaldırdı.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:06
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