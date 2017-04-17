Bu hafta iş çok
Advocaat, derbi öncesi aksayan yönlerini tamir için bir program hazırladı. Yüksek top zafiyeti, duran toplar ve hücumdaki verimsizlik öncelikli konular.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takım kazanmasına rağmen oynanan futboldan memnun değil. Galatasaray derbisi öncesi bu durum can sıkıyor. Ne yapsa takımını verimli hale getiremeyen Hollandalı hoca, dev maça sorunlarını en asgariye indirerek çıkmak istiyor.
Son haftalarda savunmada yapılan bireysel hatalar için defans oyuncularıyla bire bir konuşmalar yapan Advocaat, hataların tekrarlanmaması konusunda video analizlerle çalışmalar yaptı.
ÖZEL ÇALIŞMA YAPTIRACAK
Yüksek top zafiyeti ve duran toplardaki üretkenlik eksikliği Advocaat'ın bir diğer gündem maddesi. Tecrübeli hocaı, orta sahadan forvete taşınan toplardaki "verim" konusunda da büyük eksikleri olduğu kanaatinde. Advocaat, bu hafta içi bu eksikleri üzerinde özel çalışmalar yaptıracak.
Son haftalarda savunmada yapılan bireysel hatalar için defans oyuncularıyla bire bir konuşmalar yapan Advocaat, hataların tekrarlanmaması konusunda video analizlerle çalışmalar yaptı.
ÖZEL ÇALIŞMA YAPTIRACAK
Yüksek top zafiyeti ve duran toplardaki üretkenlik eksikliği Advocaat'ın bir diğer gündem maddesi. Tecrübeli hocaı, orta sahadan forvete taşınan toplardaki "verim" konusunda da büyük eksikleri olduğu kanaatinde. Advocaat, bu hafta içi bu eksikleri üzerinde özel çalışmalar yaptıracak.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
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