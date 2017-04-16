U14’ten gol şov: 5-0
Fenerbahçe 14 Yaş Atı Takımı, Gelişim Ligi'nin 31.haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 5-0'la gole boğdu. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelede goller; Volkan (3), Ömer ve Yiğit'ten geldi. Bu sonuçla puanını 72'ye yükselten U14'ler zirvedekini yerini korudu.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
U14’ten gol şov: 5-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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