U14’ten gol şov: 5-0

Fenerbahçe 14 Yaş Atı Takımı, Gelişim Ligi'nin 31.haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 5-0'la gole boğdu. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelede goller; Volkan (3), Ömer ve Yiğit'ten geldi. Bu sonuçla puanını 72'ye yükselten U14'ler zirvedekini yerini korudu.