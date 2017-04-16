 U14’ten gol şov: 5-0 – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    U14’ten gol şov: 5-0

    U14’ten gol şov: 5-0
    Fenerbahçe 14 Yaş Atı Takımı, Gelişim Ligi'nin 31.haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 5-0'la gole boğdu. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelede goller; Volkan (3), Ömer ve Yiğit'ten geldi. Bu sonuçla puanını 72'ye yükselten U14'ler zirvedekini yerini korudu.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:17
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