 Sheffield’a tebrik – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Sheffield’a tebrik

    Sheffield’a tebrik
    , Championship'e yükselen 'a tebrik mektubu gönderdi. Yıldırım'ın mektubu kulübün internet sitesinden yayınlandı. Fenerbahçeli olduğu bilinen Sheffield United'ın kulüp müdürü ile Aziz Yıldırım arasında eskiye dayanan dostluk ilişkisi var.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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