Sert düşüş!

Van Persie, Van der Wiel, Skrtel, Neustadter ve kaleci Fabiano toplamda 22 milyon 250 bin euro değer kaybetti. En büyük düşüş 10 milyon euro değer yitiren Robin’de yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2014'te elde eden Fenerbahçe'de başarısızlıkla birlikte oyuncuların piyasa değerinde de önemli düşüşler yaşandı. Sarı-lacivertli takımın son iki yıl içinde transfer ettiği 5 yabancı oyuncu, toplamda 22 milyon 250 bin euro değer kaybetti. Ünlü futbol sitesi 'Transfermarkt'ın verilerine göre en fazla değer kaybı 2015-16 sezonunda Manchester United'tan büyük umutlarla transfer edilen Robin van Persie'de yaşandı. Hollandalı yıldızın, geldiğinde 15 milyon euro olan değeri tam 10 milyon euro'luk düşüşle 5 milyon euro'ya geriledi.



WİEL'DE KAYIP: 3.5 MİLYON EURO

Sezon başında PSG'den bonservis bedeli ödenmeden alınan Van der Wiel'in piyasa değeri de 7.5 milyon euro'dan 4 milyon euro'ya indi. Hollandalı bekteki değer kaybı 3.5 milyon euro oldu. Liverpool'dan 6 milyon euro'ya transfer edilmesine rağmen geçen sezon 8 milyon euro değer biçilen Martin Skrtel'in fiyatı ise 5.5 milyon euro'ya düştü. Schalke'den 7 milyon euro değerle gelen Roman Neustadter'in fiyatı 5 milyon euro'ya inerken, kiralık oynayan kaleci Fabiano'nun değeri ise 6.5 milyon euro'dan 2 milyon 250 bin euro'ya geriledi.



SADECE 4 OYUNCU DEĞER KAZANDI

Bu sezon 29 maçta 11 gol atan Van Persie'nin fiyatında yaşanan rekor düşüşte 33 yaşına gelmesinin de payı var. Takımda 18 oyuncu değer kaybetti. Sadece Lens, Kjaer, Hasan Ali ve Josef'in değeri yükseldi.