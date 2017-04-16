Ranieri iddiası!
Sezon sonu görevi bırakacak olan teknik direktör Dick Advocaat'ın yerine hoca arayışı sürüyor. Yönetimin her ne kadar Aykut Kocaman ile anlaştığı belirtilse de kulislerde farklı isimler de dolaşıyor. Son iddia ise Claudio Ranieri... Bazı yöneticilerin, Kocaman'a gelen eleştiriler üzerine 65 yaşındaki İtalyan teknik adamın ismini gündeme getirdiği öğrenildi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Ranieri iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.