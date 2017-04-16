 Ranieri iddiası! – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Ranieri iddiası!

    Ranieri iddiası!
    Sezon sonu görevi bırakacak olan teknik direktör Dick Advocaat'ın yerine hoca arayışı sürüyor. Yönetimin her ne kadar Aykut Kocaman ile anlaştığı belirtilse de kulislerde farklı isimler de dolaşıyor. Son iddia ise Claudio Ranieri... Bazı yöneticilerin, Kocaman'a gelen eleştiriler üzerine 65 yaşındaki İtalyan teknik adamın ismini gündeme getirdiği öğrenildi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:40
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