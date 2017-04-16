Oynat bakalım!
Ezeli rakiplerinin 4-0’lık son Başakşehir maçı ile Kadıköy’de 2-0 kazandıkları derbinin CD’lerini hazırlatan Hollandalı hoca, görüntüler eşliğinde zaferin şifresini belirleyecek.
Referandum nedeniyle iki gün izne ayrılan Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları hafta başından itibaren hız kazanacak. Teknik direktör Dick Advocaat'ın gündeminde video analiz toplantısı var. Tecrübeli çalıştırıcının, yardımcılarına, sarı-kırmızılı takımın hezimete uğradığı 4-0'lık Medipol Başakşehir karşılaşması ile ilk yarıda Kadıköy'de Van Persie'nin golleriyle 2-0 kazandıkları derbinin CD'lerini hazırlattığı öğrenildi.
İDMANDA UYGULATACAK
Hollandalı hoca, yarından itibaren tesislerde görüntüler eşliğinde ezeli rakiplerinin güçlü ve eksik yönlerini oyunculara anlatacak. Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçı tribünden izleyen Advocaat'ın bu karşılaşmada çıplak gözle tespit edip, not aldığı kritik noktaları da takımına aktaracağı ve antrenmanlarda bu yönde yapılacak çalışmaların ardından derbi taktiğine son şeklini vereceği ifade edildi.
BİREYSEL HATA İSTEMİYORUM!
Advocaat, savunma oyuncularını özel olarak çalıştıracak. Türk Telekom Arena'da erken yenilecek bir golün rakipleri için büyük moral olacağını hesaplayan tecrübeli çalıştırıcı 'bireysel hata' yapmamaları konusunda oyuncularını tek tek uyaracak. Basit oynamalarını ve riske girmemelerini isteyecek.
KOZLARI SOW VE VAN PERSİE
Hücum hattında ise büyük olasılıkla Van Persie ile Moussa Sow görev alacak. Formsuz Emenike'yi ilk 11'de düşünmeyen Advocaat, yardımcılarından Sow ve Van Persie'nin maça kadar fizik olarak en üst seviyeye getirmelerini istedi. İki oyuncunun da hırslı ve istekli olmaları teknik heyeti umutlandırıyor.
İDMANDA UYGULATACAK
Hollandalı hoca, yarından itibaren tesislerde görüntüler eşliğinde ezeli rakiplerinin güçlü ve eksik yönlerini oyunculara anlatacak. Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçı tribünden izleyen Advocaat'ın bu karşılaşmada çıplak gözle tespit edip, not aldığı kritik noktaları da takımına aktaracağı ve antrenmanlarda bu yönde yapılacak çalışmaların ardından derbi taktiğine son şeklini vereceği ifade edildi.
BİREYSEL HATA İSTEMİYORUM!
Advocaat, savunma oyuncularını özel olarak çalıştıracak. Türk Telekom Arena'da erken yenilecek bir golün rakipleri için büyük moral olacağını hesaplayan tecrübeli çalıştırıcı 'bireysel hata' yapmamaları konusunda oyuncularını tek tek uyaracak. Basit oynamalarını ve riske girmemelerini isteyecek.
KOZLARI SOW VE VAN PERSİE
Hücum hattında ise büyük olasılıkla Van Persie ile Moussa Sow görev alacak. Formsuz Emenike'yi ilk 11'de düşünmeyen Advocaat, yardımcılarından Sow ve Van Persie'nin maça kadar fizik olarak en üst seviyeye getirmelerini istedi. İki oyuncunun da hırslı ve istekli olmaları teknik heyeti umutlandırıyor.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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