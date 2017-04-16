Maaşta ‘Türk Lirası’ dönemi
UEFA'nın finansal fair play takibinde olan Fenerbahçe'nin yeni sözleşmelerde TL'ye geçmeyi planladığı bildirildi. İlk uygulamanın kontratları bitecek olan kaptan Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'a yapılacağı ifade ediliyor. Halen euro üzerinden ücret alan iki oyuncuya, yeni sözleşme için Türk Lirası ile teklifte bulunulacak. Uygulama ile dövizdeki hareketlerin bütçeyi olumsuz etkilemesinin önüne geçilecek.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Maaşta ‘Türk Lirası’ dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.