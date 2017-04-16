 Maaşta ‘Türk Lirası’ dönemi – Fotomaç – 16 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Maaşta ‘Türk Lirası’ dönemi

    Maaşta ‘Türk Lirası’ dönemi
    UEFA'nın finansal fair play takibinde olan 'nin yeni sözleşmelerde TL'ye geçmeyi planladığı bildirildi. İlk uygulamanın kontratları bitecek olan kaptan Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'a yapılacağı ifade ediliyor. Halen euro üzerinden ücret alan iki oyuncuya, yeni sözleşme için Türk Lirası ile teklifte bulunulacak. Uygulama ile dövizdeki hareketlerin bütçeyi olumsuz etkilemesinin önüne geçilecek.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maaşta ‘Türk Lirası’ dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.