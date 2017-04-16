Kjaer için en iyilere yetki
Yönetimin, 12 milyon euro değer biçtiği Simon’un satışı için Kees Vos ile Guido Albers’e yetki verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin İngiltere, İspanya ve Fransa'dan transfer teklifleri alan Simon Kjaer'in satışı için Van Persie'nin menajeri Kees Vos ile Galatasaraylı Wesley Sneijder'le çalışan Guido Albers'e yetki belgesi verdiği iddia edildi. Yönetimin, iki menajerin portföyünün daha geniş olması nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtiliyor.
REVİZYON İÇİN KAYNAK
Gelecek sezon kadroda revizyona gitmeyi planlayan sarı-lacivertliler, FFP kuralları nedeniyle kaynak için oyuncu satmak zorunda... Yönetimin elindeki en değerli oyuncu ise Simon Kjaer. 12 milyon euro bonservis bedeli belirlenen Danimarkalı stoperin peşinde PSG, Liverpool, Valencia ve Monaco gibi devler var.
REVİZYON İÇİN KAYNAK
Gelecek sezon kadroda revizyona gitmeyi planlayan sarı-lacivertliler, FFP kuralları nedeniyle kaynak için oyuncu satmak zorunda... Yönetimin elindeki en değerli oyuncu ise Simon Kjaer. 12 milyon euro bonservis bedeli belirlenen Danimarkalı stoperin peşinde PSG, Liverpool, Valencia ve Monaco gibi devler var.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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