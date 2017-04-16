 Kjaer için en iyilere yetki – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Kjaer için en iyilere yetki

    Kjaer için en iyilere yetki

    Yönetimin, 12 milyon euro değer biçtiği Simon’un satışı için Kees Vos ile Guido Albers’e yetki verdiği iddia edildi.

    'nin İngiltere, İspanya ve Fransa'dan transfer teklifleri alan Simon Kjaer'in satışı için Van Persie'nin menajeri Kees Vos ile Galatasaraylı Wesley Sneijder'le çalışan Guido Albers'e yetki belgesi verdiği iddia edildi. Yönetimin, iki menajerin portföyünün daha geniş olması nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

    REVİZYON İÇİN KAYNAK
    Gelecek sezon kadroda revizyona gitmeyi planlayan sarı-lacivertliler, FFP kuralları nedeniyle kaynak için oyuncu satmak zorunda... Yönetimin elindeki en değerli oyuncu ise Simon Kjaer. 12 milyon euro bonservis bedeli belirlenen Danimarkalı stoperin peşinde PSG, Liverpool, Valencia ve Monaco gibi devler var.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:37
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