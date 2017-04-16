Kiralıklar çaktı!

Kiraya verilen Hakan Çinemre (Eskişehir), Erten Ersu (Gaziantep), Ramazan Civelek (BŞ Gaziantep), Berkay Can (Şanlıurfa) ve Beykan Şimşek (Altınordu geri gönderdi) fırsatı kullanamadı. 5 oyuncu için raporların olumsuz olduğu öğrenildi.