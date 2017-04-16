 Kiralıklar çaktı! – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Kiralıklar çaktı!

    Kiralıklar çaktı!
    Kiraya verilen Hakan Çinemre (Eskişehir), Erten Ersu (Gaziantep), Ramazan Civelek (BŞ Gaziantep), Berkay Can (Şanlıurfa) ve Beykan Şimşek (Altınordu geri gönderdi) fırsatı kullanamadı. 5 oyuncu için raporların olumsuz olduğu öğrenildi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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