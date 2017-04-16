 İzin devam ediyor – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    İzin devam ediyor

    İzin devam ediyor
    Teknik direktör Dick Advocaat'ın takıma verdiği iki günlük izin bugün sona eriyor. Sarı-lacivertli futbolcular, yarın tesislerde tekrar bir araya gelerek Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek. Sakat oyuncusu bulunmayan Hollandalı çalıştırıcı, taktik çalışmaların ardından ilk onbirini netleştirecek.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:18
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