İzin devam ediyor

Teknik direktör Dick Advocaat'ın takıma verdiği iki günlük izin bugün sona eriyor. Sarı-lacivertli futbolcular, yarın tesislerde tekrar bir araya gelerek Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek. Sakat oyuncusu bulunmayan Hollandalı çalıştırıcı, taktik çalışmaların ardından ilk onbirini netleştirecek.