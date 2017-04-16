 Hababam’a yazıldı – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Hababam’a yazıldı

    Hababam’a yazıldı
    , izin gününde Hababam Sınıfı'nın ilk serilerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı'nı ziyaret etti. Kaldırım, kasırda Hababam Sınıfı Müzesi olarak düzenlenen odada geçtiğimiz yıl vefat eden Tarık Akan'ın fotoğrafının yanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafı daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan Hasan Ali, altına "Hababam güm güm güm" diye yazdı.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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