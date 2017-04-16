Hababam’a yazıldı
Hasan Ali Kaldırım, izin gününde Hababam Sınıfı'nın ilk serilerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı'nı ziyaret etti. Kaldırım, kasırda Hababam Sınıfı Müzesi olarak düzenlenen odada geçtiğimiz yıl vefat eden Tarık Akan'ın fotoğrafının yanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafı daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan Hasan Ali, altına "Hababam güm güm güm" diye yazdı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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