 Diego Ribas 6 hafta yok! – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    6 hafta yok!

    Diego Ribas 6 hafta yok!
    'nun Atletico Paranaense'yi 2-1 yendiği Copa Libertadores mücadelesinde dizinden sakatlanan 'ın 6 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Flamengo forması ile bu sezon 8 gol atan Diego, başarılı performansıyla tekrar Brezilya Milli Takımı'na seçilmişti.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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