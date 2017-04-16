 ‘Dert’ kaptanı! – Fotomaç – 16 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ‘Dert’ kaptanı!

    ‘Dert’ kaptanı!
    Kaptan , saha dışında da takım arkadaşlarının en büyük yardımcısı... Tecrübeli kalecinin, telefonunu tüm oyunculara verdiği ve 'başı sıkışan arasın' dediği öğrenildi. Volkan'ın özellikle yabancıların birçok sorununu çözdüğü bildirildi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Dert’ kaptanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.