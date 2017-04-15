 Yine Krkic’i iddiası – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Yine Krkic’i iddiası

    Yine Krkic’i iddiası
    İspanyollar, Bojan Krkic'i ısrarla Fener'e yazıyor. AS gazetesinden sonra Sports da aynı iddiada bulundu, Kanarya'nın 26 yaşındaki forvetle ilgilendiğini duyurdu. Barça'da yetişen, Roma, Milan ve Ajax'ın ardından Stoke City formalarını giyen Krkic, şu an Mainz'da kiralık.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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