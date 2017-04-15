 Yağcıoğlu: Aykut Hoca çok istiyor – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Yağcıoğlu: Aykut Hoca çok istiyor

    Yağcıoğlu: Aykut Hoca çok istiyor
    A Spor yorumcusu , F.Bahçe'nin önümüzdeki sezon teknik direktörlük koltuğunda 'ın oturacağını belirtti. Yağcıoğlu "Ben Aykut Kocaman'ın F.Bahçe'yi çok istediğini, kafasındaki sorunları da hallettiğini biliyorum. Benim kulağıma gelen bu konuda bir sorun olmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:31
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