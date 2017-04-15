Yağcıoğlu: Aykut Hoca çok istiyor
A Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, F.Bahçe'nin önümüzdeki sezon teknik direktörlük koltuğunda Aykut Kocaman'ın oturacağını belirtti. Yağcıoğlu "Ben Aykut Kocaman'ın F.Bahçe'yi çok istediğini, kafasındaki sorunları da hallettiğini biliyorum. Benim kulağıma gelen bu konuda bir sorun olmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Yağcıoğlu: Aykut Hoca çok istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.