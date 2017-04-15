Sokaktan geldim

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı'in sokakta çocuklarla yaptığı maçın görüntüleri büyük ilgi gördü. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video görüntülerineSarı-lacivertli futbolcu, kendisinin de sokaklarda büyüdüğünü, fırsat buldukça çocuklarla ve gençlerle böyle maçlar oynadığını söyledi."Ne zaman sokakta maç yapan çocuklar görsem, yanlarına gider onları izlerim. Zaman zaman da eşlik ederim.ve'de de çocuklarla yol ortalarında ve arsalarda çok maç yaptım. Futbolun sokaklardan çıkan futbolcularla gelişeceğine inanıyorum" dedi.