Sokaktan geldim
Sokakta çocuklarla maç yaptığı görüntüleri takdir toplayan Lens, “Ben de sokaklarda büyüdüm. Futbol, sokaklardan yetişen gençlerle gelişir” dedi
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens'in sokakta çocuklarla yaptığı maçın görüntüleri büyük ilgi gördü. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video görüntülerine Lens'i öven yorumlar yapıldı. Sarı-lacivertli futbolcu, kendisinin de sokaklarda büyüdüğünü, fırsat buldukça çocuklarla ve gençlerle böyle maçlar oynadığını söyledi.
Lens , "Ne zaman sokakta maç yapan çocuklar görsem, yanlarına gider onları izlerim. Zaman zaman da eşlik ederim. Hollanda ve İngiltere'de de çocuklarla yol ortalarında ve arsalarda çok maç yaptım. Futbolun sokaklardan çıkan futbolcularla gelişeceğine inanıyorum" dedi.
Lens , "Ne zaman sokakta maç yapan çocuklar görsem, yanlarına gider onları izlerim. Zaman zaman da eşlik ederim. Hollanda ve İngiltere'de de çocuklarla yol ortalarında ve arsalarda çok maç yaptım. Futbolun sokaklardan çıkan futbolcularla gelişeceğine inanıyorum" dedi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
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Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Sokaktan geldim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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