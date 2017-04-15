 Sokaktan geldim – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Sokaktan geldim

    Sokaktan geldim

    Sokakta çocuklarla maç yaptığı görüntüleri takdir toplayan Lens, “Ben de sokaklarda büyüdüm. Futbol, sokaklardan yetişen gençlerle gelişir” dedi

    Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens'in sokakta çocuklarla yaptığı maçın görüntüleri büyük ilgi gördü. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video görüntülerine Lens'i öven yorumlar yapıldı. Sarı-lacivertli futbolcu, kendisinin de sokaklarda büyüdüğünü, fırsat buldukça çocuklarla ve gençlerle böyle maçlar oynadığını söyledi.

    Lens , "Ne zaman sokakta maç yapan çocuklar görsem, yanlarına gider onları izlerim. Zaman zaman da eşlik ederim. Hollanda ve İngiltere'de de çocuklarla yol ortalarında ve arsalarda çok maç yaptım. Futbolun sokaklardan çıkan futbolcularla gelişeceğine inanıyorum" dedi.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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