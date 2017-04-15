Oynamam lazım

F.Bahçe’yi çok sevdiğini ve kalmak istediğini ifade eden Senegalli golcü, “Oynamayıp gol atamazsam beni geri yollarlar. Bunun düşüncesi bile kötü. Endişeliyim ve korkuyorum” ifadelerini kullandı

F.Bahçe'nin 2015-16 sezonu başında 17 milyon euro karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'ye satıp bu sezon kiralık olarak yeniden kadroya kattığı Moussa Sow, yedek oturmaktan rahatsız. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, "Açıkçası bu durum futbolumu olumsuz etkiliyor" dedi. Sow, gerekli süreyi alamamaktan şikayetçi olurken, "Ben oynadıkça açılan, performans gösteren bir futbolcuyum. Fenerbahçe'yi gerçekten çok seviyorum. İstanbul'a ve Fenerbahçe taraftarına aşığım. Ama süre alamazsam, gol atamazsam, gelecek yıl burada kalamam. Beni gönderirler. Bunun düşüncesi bile kötü. Endişeliyim ve korkuyorum" açıklamasını yaptı.



G.SARAY'A MESAJ

Kiralık ya da bonservisi alınarak, her şekilde Fenerbahçe'de devam etmeye hazır olduğunu bildiren Senegalli forvet, "Fenerbahçe'nin şartları hangisine uygunsa öyle olur; benim için fark etmez. Yeter ki bu ülkeye ve kulübe hizmet etmeye devam edeyim" ifadelerini kullandı. Sow, büyük maçları çok sevdiğini, Galatasaray derbisinde oynatılması halinde mutlaka golünü atacağını sözlerine ekledi.



AYKUT KOCAMAN'LA UÇARIZ

Sow, 2012-13 sezonunda kendisini Fenerbahçe'ye getiren Aykut Kocaman'ın yeniden sarı-lacivertli takımın başına geçeceğine yönelik haberlere olumlu tepki verdi: "Açıkçası bu durum beni çok heyecanlandırıyor. Onunla üst düzey bir performansa ulaşmıştım. Gelirse ve ben de burada olursam, birlikte çok iyi işler yaparız diye düşünüyorum."



iLK 11 BAŞLAYINCA DAHA SKORER

En son 22. haftada deplasmanda oynanan ve 1-1 biten G.Antep maçında ilk 11'de forma giyen S ow, sonraki 5 karşılaşmada yedekti. Bu 5 maçın 2'sinde ise hiç oyuna alınmadı, buna rağmen sarı-lacivertlilerin ligde en skorer ismi olmayı başardı. 9 golü bulunan Sow, bunların 5'ini ilk 11'de oynadığı maçlarda atarken, 2'sini ise 11. dakikada oyuna dahil olduğu G.Birliği karşılaşmasında kaydetti. Sow, 18 lig maçında oynadı, 8'inde sonradan girdi.



EMRE BOL