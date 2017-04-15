 Çıldırtmayın beni! – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Çıldırtmayın beni!

    Çıldırtmayın beni!

    Fenerbahçe'nin önceki gün hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-2 yendiği hazırlık maçının ardından Advocaat'ın küplere bindiği öğrenildi.

    Sarı-lacivertlilerin, basına ve taraftara kapalı oynanan maçın ikinci yarısında özellikle defansta çok büyük hatalar yaptığı belirtildi. Advocaat'ın, maçın görüntülerini FB TV'den isteyerek dünkü idman öncesi futbolcularına izlettiği, "Çıldırtmayın beni" diyerek sert uyarılar yaptığı bildirildi.

    Advocaat'tan 2 gün izin
    Fenerbahçe, 23 Nisan'da TT Arena'da oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İki gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel çalışmayla idmanı tamamladı. Bugünü ve yarını izinli geçirecek olan sarı-lacivertliler, derbi için pazartesi akşamı yeniden top başı yapacak.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:23
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