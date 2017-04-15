Çıldırtmayın beni!
Fenerbahçe'nin önceki gün hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-2 yendiği hazırlık maçının ardından Advocaat'ın küplere bindiği öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin, basına ve taraftara kapalı oynanan maçın ikinci yarısında özellikle defansta çok büyük hatalar yaptığı belirtildi. Advocaat'ın, maçın görüntülerini FB TV'den isteyerek dünkü idman öncesi futbolcularına izlettiği, "Çıldırtmayın beni" diyerek sert uyarılar yaptığı bildirildi.
Advocaat'tan 2 gün izin
Fenerbahçe, 23 Nisan'da TT Arena'da oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İki gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel çalışmayla idmanı tamamladı. Bugünü ve yarını izinli geçirecek olan sarı-lacivertliler, derbi için pazartesi akşamı yeniden top başı yapacak.
Advocaat'tan 2 gün izin
Fenerbahçe, 23 Nisan'da TT Arena'da oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İki gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel çalışmayla idmanı tamamladı. Bugünü ve yarını izinli geçirecek olan sarı-lacivertliler, derbi için pazartesi akşamı yeniden top başı yapacak.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
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