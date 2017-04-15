 Casillas bombası – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    bombası

    Casillas bombası

    Fenerbahçe kontratı biten Volkan Demirel hakkında net kararını veremezken gündeme Porto’nun kalecisi geldi. ’a 2 yıl için 5 milyon euro önerilecek

    Kanarya'da tecrübeli eldiven Volkan Demirel'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Sarı-lacivertli idareciler, takımın kaptanıyla yeniden kontrat yapılacağı yönünde adımlar atarken Portekizlilerden ilginç bir iddia geldi. Radio Rennança, Porto ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İker 'a teklif götüreceğini ifade etti. Haberde İspanyol kaleciye 5 milyon euro'luk bir kontrat önerileceği belirtildi.

    "CASİLLAS'IN TERCİHİ BOĞAZ"
    Portekiz Radyosu Rennança, Casillas'a Körfez ülkelerinden de teklifler geldiği kaydedildi. Ancak televizyon spikeri olan eşi Sara Carbonero'nun böyle bir durumda tercihin Boğaz'da yaşamaktan yana kullanacağı belirtildi. Real Madrid'in alt yapısında yetişen 1.82 boyunda, 35 yaşındaki kalecinin transfere sıcak baktığı ifade edildi.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:09
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