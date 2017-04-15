Casillas bombası
Fenerbahçe kontratı biten Volkan Demirel hakkında net kararını veremezken gündeme Porto’nun kalecisi geldi. Casillas’a 2 yıl için 5 milyon euro önerilecek
Kanarya'da tecrübeli eldiven Volkan Demirel'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Sarı-lacivertli idareciler, takımın kaptanıyla yeniden kontrat yapılacağı yönünde adımlar atarken Portekizlilerden ilginç bir iddia geldi. Radio Rennança, Porto ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İker Casillas'a teklif götüreceğini ifade etti. Haberde İspanyol kaleciye 5 milyon euro'luk bir kontrat önerileceği belirtildi.
"CASİLLAS'IN TERCİHİ BOĞAZ"
Portekiz Radyosu Rennança, Casillas'a Körfez ülkelerinden de teklifler geldiği kaydedildi. Ancak televizyon spikeri olan eşi Sara Carbonero'nun böyle bir durumda tercihin Boğaz'da yaşamaktan yana kullanacağı belirtildi. Real Madrid'in alt yapısında yetişen 1.82 boyunda, 35 yaşındaki kalecinin transfere sıcak baktığı ifade edildi.
"CASİLLAS'IN TERCİHİ BOĞAZ"
Portekiz Radyosu Rennança, Casillas'a Körfez ülkelerinden de teklifler geldiği kaydedildi. Ancak televizyon spikeri olan eşi Sara Carbonero'nun böyle bir durumda tercihin Boğaz'da yaşamaktan yana kullanacağı belirtildi. Real Madrid'in alt yapısında yetişen 1.82 boyunda, 35 yaşındaki kalecinin transfere sıcak baktığı ifade edildi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Casillas bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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