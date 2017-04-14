‘Ziyech etkisi yapar’
Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi: Hollanda Ligi'nde Groningen formasıyla 28 lig maçında 12 gol-2 asistle yıldızı parlayan Mimoun Mahi. Fas asıllı oyuncu, Hollanda'da yaşayan bir menajer tarafından tavsiye edildi. "Hakim Ziyech etkisi yapar" raporu verilen 23 yaşındaki oyuncu için nasıl bir hamle yapılacağı ileriki günlerde netleşecek. Mahi, her iki kanadın yanı sıra 10 numara mevkiinde oynayabilme özelliklerine de sahip.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:36
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