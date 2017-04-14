 Yine Wiel iddiası – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Yine Wiel iddiası

    Yine Wiel iddiası
    İngiliz Daily Mail gazetesi Marsilya, Bordeaux ve Nice'ten sonra Hull City'nin Gregory van der Wiel için devreye girdiğini yazdı. Gazete sezon başında da Hollandalı oyuncuyu isteyen Premier Lig ekibinin bu kez daha hevesli olduğunu iddia etti. Sporting Lizbon'un da Wiel'i yakın takibe almıştı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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