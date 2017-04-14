Yine Wiel iddiası
İngiliz Daily Mail gazetesi Marsilya, Bordeaux ve Nice'ten sonra Hull City'nin Gregory van der Wiel için devreye girdiğini yazdı. Gazete sezon başında da Hollandalı oyuncuyu isteyen Premier Lig ekibinin bu kez daha hevesli olduğunu iddia etti. Sporting Lizbon'un da Wiel'i yakın takibe almıştı.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:46
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