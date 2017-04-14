 Yedekler Ümraniye’yi 4’ledi – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Yedekler Ümraniye’yi 4’ledi

    Yedekler Ümraniye’yi 4’ledi

    Galatasaray maçının çalışmalarını devam ettiren , dün TFF 1. Lig temsilcilerinden 'la bir hazırlık maçı oynadı.

    Ülker Stadı'nda basına ve taraftara kapalı oynanan maça Volkan, Şener, Yiğithan, Neustadter, İsmail, Salih, Ozan, Karavaiev, Stoch, Emenike ve Sow ilk 11'iyle çıkan Kanarya, mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı. İlk yarıyı 26'da Karavaiev, 37'de Salih ve 41'de Stoch'un golleriyle 3-0 önde kapatan Kanarya, 90'da Stoch'la penaltıdan bir gol daha buldu. Ümraniye'nin gollerini Samet ve Bahadır attı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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