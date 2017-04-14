Umarım başarır
Kanarya’nın eski efsane yıldız, “Fenerbahçe’ye döneceği için üzgünüm” diye suçlamalarda bulunduğu Kocaman için, “Onun için tek dileyeceğim, başarılı olmasıdır” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski efsane yıldızı Alex de Souza, geçen pazar akşamı ülkesi Brezilya'da 'Resenha ESPN' adlı programda Aykut Kocaman hakkında gündemi sarsan laflar etmişti. Alex, Cristian Baroni'nin de katıldığı programda, F.Bahçe'ye dönmesi gündemde olan Kocaman için, "Fenerbahçe için üzgünüm" açıklamasını yapmış, sarı-lacivertli takımda birlikte çalıştığı 52 yaşındaki teknik adamı üstü kapalı olarak "iş bilmemezlikle" suçlamıştı.
F.BAHÇE'NİN TARAFTARIYIM
Sambacı , Fotomaç'ın geçen çarşamba günü birinci sayfa manşetine taşıdığı bu açıklamalar hakkında twitter'dan kendisine sorulan bir soruya yanıt verdi. İngilizce olarak, "Ben ve Baroni, beraber oynadığımız dönemle ilgili bazı hikayeler anlattık. Ben Fenerbahçe'nin bir taraftarıyım. Eğer Aykut teknik direktörse, onun için tek dileyeceğim, başarılı olmasıdır" ifadelerini kullandı.
YALANCILIKLA İTHAM ETMİŞTi
Alex de Souza, Brezilya'daki TV programında Aykut Kocaman hakkında tam olarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Fenerbahçe'de sözüne güvenemeyeceğiniz, her an yalan söyleyebilecek bir teknik direktörle çalışıyorduk. Spartak Moskova maçında beni yedek bıraktı, Cristian'ı 10 numara oynattı. Cristian da bu duruma çok sinirlendi. Aykut Kocaman yeniden Fenerbahçe'ye dönecekmiş. Ne diyebilirim ki... Fenerbahçe için üzgünüm."
F.BAHÇE'NİN TARAFTARIYIM
Sambacı , Fotomaç'ın geçen çarşamba günü birinci sayfa manşetine taşıdığı bu açıklamalar hakkında twitter'dan kendisine sorulan bir soruya yanıt verdi. İngilizce olarak, "Ben ve Baroni, beraber oynadığımız dönemle ilgili bazı hikayeler anlattık. Ben Fenerbahçe'nin bir taraftarıyım. Eğer Aykut teknik direktörse, onun için tek dileyeceğim, başarılı olmasıdır" ifadelerini kullandı.
YALANCILIKLA İTHAM ETMİŞTi
Alex de Souza, Brezilya'daki TV programında Aykut Kocaman hakkında tam olarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Fenerbahçe'de sözüne güvenemeyeceğiniz, her an yalan söyleyebilecek bir teknik direktörle çalışıyorduk. Spartak Moskova maçında beni yedek bıraktı, Cristian'ı 10 numara oynattı. Cristian da bu duruma çok sinirlendi. Aykut Kocaman yeniden Fenerbahçe'ye dönecekmiş. Ne diyebilirim ki... Fenerbahçe için üzgünüm."
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Umarım başarır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.