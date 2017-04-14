Minikler turnuvada

F.Bahçe 9 Yaş Altı Futbol Takımı, 14-17 Nisan tarihleri arasında Brüksel şehrinde organize edilecek olan Brussels Football Europen Cup Futbol Turnuvası'na katılacak. Sarı-lacivertliler, U9'larda Avrupa'nın önde gelen 48 takımının yer aldığı turnuvada E Grubunda Nantes, Lens, Brainois, Molenbeek ve Lierse ile mücadele edecek.