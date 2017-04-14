 Minikler turnuvada – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Minikler turnuvada

    Minikler turnuvada
    F.Bahçe 9 Yaş Altı Futbol Takımı, 14-17 Nisan tarihleri arasında Brüksel şehrinde organize edilecek olan Brussels Football Europen Cup Futbol Turnuvası'na katılacak. Sarı-lacivertliler, U9'larda Avrupa'nın önde gelen 48 takımının yer aldığı turnuvada E Grubunda Nantes, Lens, Brainois, Molenbeek ve Lierse ile mücadele edecek.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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