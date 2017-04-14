İngiliz basını moral bozdu
F.Bahçe'nin Jeremain Lens için Sunderland'la 1 yıllık kiralama üzerinden yeniden anlaştığına yönelik iddialar İngiliz basınınca doğrulanmıyor.
Sunderland'ın yerel gazetesi Chronicle'ın haberine göre, Hollandalı yıldızın bir daha başka bir kulübe kiralanmayacağını, Sunderland'ın Hollandalı yıldızı 5 milyon sterlin gibi rakamlara satmasının ise söz konusu olmadığını duyurdu. Lens, Fenerbahçe'de oynamaya devam etmek istediğini açıklamıştı.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
İngiliz basını moral bozdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.