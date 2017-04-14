İngiliz basını moral bozdu

F.Bahçe'nin Jeremain Lens için Sunderland'la 1 yıllık kiralama üzerinden yeniden anlaştığına yönelik iddialar İngiliz basınınca doğrulanmıyor.

Sunderland'ın yerel gazetesi Chronicle'ın haberine göre, Hollandalı yıldızın bir daha başka bir kulübe kiralanmayacağını, Sunderland'ın Hollandalı yıldızı 5 milyon sterlin gibi rakamlara satmasının ise söz konusu olmadığını duyurdu. Lens, Fenerbahçe'de oynamaya devam etmek istediğini açıklamıştı.