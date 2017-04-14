 İngiliz basını moral bozdu – Fotomaç – 14 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İngiliz basını moral bozdu

    İngiliz basını moral bozdu

    F.Bahçe'nin için Sunderland'la 1 yıllık kiralama üzerinden yeniden anlaştığına yönelik iddialar İngiliz basınınca doğrulanmıyor.

    Sunderland'ın yerel gazetesi Chronicle'ın haberine göre, Hollandalı yıldızın bir daha başka bir kulübe kiralanmayacağını, Sunderland'ın Hollandalı yıldızı 5 milyon sterlin gibi rakamlara satmasının ise söz konusu olmadığını duyurdu. Lens, Fenerbahçe'de oynamaya devam etmek istediğini açıklamıştı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İngiliz basını moral bozdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.