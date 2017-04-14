‘Gideceğim’ demedi
Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Kocaman’ın Fenerbahçe ile anlaştığını söylemediğini hatırlatarak, “Bize katkısı sürecek” dedi.
Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu söyledi. Baydar, 2018'e kadar sözleşmeleri olduğunu belirttiği Kocaman'ın hiçbir zaman "Ben gideceğim" demediğini ifade ederek, "Sadece 'Dönem sonunda başkanla oturup değerlendirme yapacağız' dedi. Aykut Kocaman, hala kulübümüzün hocasıdır. Önemli olan bu. Hocamızın uzun yıllar burada kalmasından yanayım. Konya'ya ve Konyaspor'a katkı sağladığı görüşündeyim. Sağlamaya da devam edecektir" diye konuştu.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:59
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