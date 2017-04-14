 ‘Gideceğim’ demedi – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    ‘Gideceğim’ demedi

    ‘Gideceğim’ demedi

    Konyaspor Basın Sözcüsü , Kocaman’ın ile anlaştığını söylemediğini hatırlatarak, “Bize katkısı sürecek” dedi.

    'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, ile adı anılan teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu söyledi. Baydar, 2018'e kadar sözleşmeleri olduğunu belirttiği Kocaman'ın hiçbir zaman "Ben gideceğim" demediğini ifade ederek, "Sadece 'Dönem sonunda başkanla oturup değerlendirme yapacağız' dedi. , hala kulübümüzün hocasıdır. Önemli olan bu. Hocamızın uzun yıllar burada kalmasından yanayım. Konya'ya ve Konyaspor'a katkı sağladığı görüşündeyim. Sağlamaya da devam edecektir" diye konuştu.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:59
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